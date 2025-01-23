Азербайджан хочет вернуть медали Олимпиады-2024

Первыми на некачественные медали указали французский пловец Максим Груссе и скейтбордист Найджа Хьюстон из США. Хьюстон выложил в социальные сети фотографию награды и заявил, что она «как будто прошла войну». Позже свою облезлую золотую медаль в интернете показал и бадминтонист Виктор Аксельсен из Дании.