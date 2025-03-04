РУСАДА в феврале получило от спортсменов 13 запросов на использование запрещенных лекарств

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале получило от спортсменов 13 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В феврале в РУСАДА поступило 13 запросов на оформление терапевтического использования, 14 из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. В первый месяц 2025 года было получено 17 запросов и одобрено 8.
В 2024 году в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.
Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.