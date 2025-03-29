Немов считает возможным выступление российских гимнастов под флагом на Олимпиаде-2028

АРКАДАГ /Туркмения/, 29 марта. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оптимистично смотрит на возможность выступления российских гимнастов под флагом страны на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей».
«Знаете, на самом деле мы — народ суеверный, но видите как, хорошая тенденция к тому, чтобы идти на сближение через спорт, она есть, — сказал он. — Она всегда существовала — спорт и культура. Это те вещи, которые объединяют весь мир, и я думаю, что не исключено, что все возможно. Я всегда оптимистично смотрю на эти вещи и думаю о том, что наши ребята и девчонки вполне возможно будут выступать уже под флагом и с гимном. Хочется так, просто спокойно, чтобы ребята работали».
Он также выразил сожаление, что сборная России по спортивной гимнастике не попала на Олимпийские игры в Париже. «Я про мужскую сборную сейчас могу сказать, которая реально могла быть олимпийскими чемпионами в Париже-2024, потому что очень сильная команда была, и я сожалею о том, что ребята и девчонки не попали, но тем не менее я думаю, что все мы понимаем смысл происходящего, надо потерпеть, подождать, надо быть в форме, мы уже скоро будем выступать на международных соревнованиях и надо быть готовыми», — отметил олимпийский чемпион.
В субботу в городе Аркадаг прошла международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности в интересах детей», приуроченная к 4-летию со дня создания благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Гурбангулы Бердымухамедова. В ней приняли участие руководители и представители государственных структур и общественных организаций Узбекистана, Турции, Ирана, России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Индии, других стран, а также международных организаций.