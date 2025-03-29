Немов считает возможным выступление российских гимнастов под флагом на Олимпиаде-2028

«Знаете, на самом деле мы — народ суеверный, но видите как, хорошая тенденция к тому, чтобы идти на сближение через спорт, она есть, — сказал он. — Она всегда существовала — спорт и культура. Это те вещи, которые объединяют весь мир, и я думаю, что не исключено, что все возможно. Я всегда оптимистично смотрю на эти вещи и думаю о том, что наши ребята и девчонки вполне возможно будут выступать уже под флагом и с гимном. Хочется так, просто спокойно, чтобы ребята работали».