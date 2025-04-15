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Губерниев ответил критикам нейтрального статуса россиян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил критикам нейтрального статуса россиян. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, нейтральный статус спортсменов осуждают те, кто против России и своих соотечественников. «Возникает следующий вопрос: а судьи кто? Кто все эти осуждающие люди? Большинство по-настоящему преданных России людей за наших спортсменов», — заявил он.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — подчеркнул он.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.