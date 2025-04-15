Губерниев ответил критикам нейтрального статуса россиян

По его мнению, нейтральный статус спортсменов осуждают те, кто против России и своих соотечественников. «Возникает следующий вопрос: а судьи кто? Кто все эти осуждающие люди? Большинство по-настоящему преданных России людей за наших спортсменов», — заявил он.