РУСАДА в апреле зафиксировало снижение запросов на использование запрещенных лекарств

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле получило от спортсменов 16 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В апреле в РУСАДА поступило 16 запросов на оформление терапевтического использования, 9 из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. В первый месяц 2025 года было получено 17 запросов и одобрено 8, во второй — 13 и 14, в третий — 24 и 13 соответственно.
В 2024 году в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.
Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.