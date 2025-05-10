РУСАДА в апреле зафиксировало снижение запросов на использование запрещенных лекарств

«В апреле в РУСАДА поступило 16 запросов на оформление терапевтического использования, 9 из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. В первый месяц 2025 года было получено 17 запросов и одобрено 8, во второй — 13 и 14, в третий — 24 и 13 соответственно.