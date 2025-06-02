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Зоран Гайич рассказал, что Сербия ожидает снятия санкций с российских спортсменов

По словам министра спорта Сербии, МОК рассматривает возможность снятия санкций с России.

Источник: AP 2024

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Сербия ожидает снятия санкций с российских атлетов и выражает неприятие любых ограничений в спорте. Об этом ТАСС заявил министр спорта Сербии Зоран Гайич.

Как ранее сообщал ТАСС, министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе своего визита в Сербию поблагодарил сербских коллег за последовательную позицию по недопущению дискриминации в спорте.

«Наша позиция — мы против всех видов санкций, в том числе спортивных, — сказал Гайич. — Эта позиция понятна, будем ждать. По информации, которая есть у нас, потихоньку все федерации и конфедерации по всем видам спорта и Международный олимпийский комитет рассматривают [возможность] не только снятия санкций с России, но и чтобы никто и никогда не был подвержен введению санкций в спорте».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Через год организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.