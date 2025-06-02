Зоран Гайич рассказал, что Сербия ожидает снятия санкций с российских спортсменов

«Наша позиция — мы против всех видов санкций, в том числе спортивных, — сказал Гайич. — Эта позиция понятна, будем ждать. По информации, которая есть у нас, потихоньку все федерации и конфедерации по всем видам спорта и Международный олимпийский комитет рассматривают [возможность] не только снятия санкций с России, но и чтобы никто и никогда не был подвержен введению санкций в спорте».