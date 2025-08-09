Два российских атлета сумели доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком коровы

«Это немногочисленные случаи в нашей практике, два случая были доказаны. Но это все-таки редкие ситуации. Представьте сами, спортсмен должен сдать допинг-пробу, а перед этим употребить большое количество не пастеризованного молока, не меньше литра в день. Далее, это молоко должно быть получено от коровы, которой кололи этот препарат, при том что, как правило, болеющих коров, получающих лекарства, не доят. Должна произойти целая цепочка событий. При этом была выявлена очень низкая концентрация мельдония в пробах», — заключила начальник отдела по обработке результатов.