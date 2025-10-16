Первое признание. CAS обнаружил дискриминацию российских спортсменов

«В прецедентном решении CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против ETTU, впервые признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер. Дело касалось решения ETTU от 2022 года об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооруженным конфликтом на Украине. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии. Особо важно, что CAS признал меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом. При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность», — говорится в заявлении Sila Lawyers.