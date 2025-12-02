Ричмонд
Дегтярев: МОК нам помогает в оказании давления, в том числе на европейские страны

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) находится на российской стороне, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«МОК на нашей стороне, Международный олимпийский комитет нам помогает в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов на соревнования. В лыжных гонках и других видах», — сказал Дегтярев.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

