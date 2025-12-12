«Значимые действия на пути к полному восстановлению». Глава НОК о решениях МОК в пользу Беларуси

«Безусловно, эта новость очень важная и позитивная. Это первое официальное решение Исполкома МОК с 2023 года, которое существенно улучшает положение белорусских спортсменов, снимая все ограничения с юных атлетов. Необходимо, чтобы данное решение имплементировали все международные федерации, что, очевидно, займет какое-то время. Снятие запрета на проведение в нашей стране международных спортивных мероприятий открывает большие возможности и перспективы для расширения сотрудничества.



Определенно, эти решения очень значимые, но при этом все еще промежуточные на пути к полному восстановлению. Снятие ограничений с юных спортсменов, надеюсь, станет хорошей мотивацией для взрослых атлетов. Радует, что наша позиция, которая изначально была абсолютно правильной, нашла поддержку в МОК. НОК Беларуси совместно с национальными федерациями продолжит поступательную работу по снятию всех спортивных санкций с нашей страны и с наших атлетов.



Мы благодарим Исполком МОК за взвешенное и беспристрастное решение, в основу которого легли фундаментальные принципы олимпизма. В официальном заявлении особое внимание было уделено тезису о политической нейтральности олимпийского движения. Отмечаем в этом большую заслугу Президента МОК Кирсти Ковентри, целью которой, как нам видится, является объединение мира через спорт не на словах, а на деле», — говорится в сообщении главы НОК.