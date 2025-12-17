Во Франции пересчитали стоимость Олимпийских игр 2024 года

Оценка данного органа сильно расходится с оценкой Счетной палаты, которая в сентябре этого года оценила государственные расходы на проведение Игр в €6,6 млрд. Однако Бон в своем вступительном слове к отчету настаивает, что эту сумму «следует разделить больше чем на два», учитывая «социально-экономическое измерение» этого события. «Исходя из очень сдержанного сценария, ее можно сократить до менее чем 3 млрд евро. А согласно более благоприятному сценарию, она даже сократилась бы более чем в четыре раза, примерно до €1,5 млрд», — уверен он.