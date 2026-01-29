Бывшего вице-президента ОКР Билалова обвинили в попытке хищения у Сбербанка

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов заочно обвиняется в покушении на хищение 200 миллионов долларов у Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте Билалова.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Билалов и учредитель ООО «Сады Киви» Мусайиб Исмаилов организовали изготовление фиктивного соглашения от 2013 года о продаже акций ОАО «Красная поляна», принадлежащих компании Zeeland Development Corp. Эта фирма, согласно соглашению, якобы продала группе компаний «БИН» 23,7% акций «Красной поляны» по цене 200 миллионов долларов по поручению и в интересах ПАО «Сбербанк».
Далее фигуранты обратились в суд в Киевской области с иском к Сбербанку о взыскании упущенной выходы от продажи акций, тот постановил взыскать с финансового конгломерата 200 миллионов долларов. После этого Билалов и Исмаилов обратились уже в суд США с заявлением о признании и приведении в исполнение решения украинского суда, иск пока не рассмотрен. Следствие квалифицировало действия фигурантов как покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Билалов, экс-депутат Госдумы и бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа», был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.