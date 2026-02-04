Okko представил команду экспертов и комментаторов на Олимпиаду-2026: Тарасова, Ковальчук, Стогниенко, Логинов, Казанский и другие

«Олимпийские игры — это событие, которое хочется не просто смотреть, а проживать вместе с теми, кто знает спорт изнутри. Мы собрали сильнейшую команду экспертов — людей, которые сами побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира, понимают цену каждой ошибки и каждого успеха. В сочетании с полным показом Игр, круглосуточным каналом и трансляциями в 4K это позволит зрителям Okko получить по-настоящему глубокий и насыщенный олимпийский опыт», — заявил Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.