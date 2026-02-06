В Олимпийской деревне в Милане разгромили 70 душевых кабинок

По информации издания, произошло как минимум два акта вандализма, в результате которых суммарно были повреждены 70 душевых кабин. В частности, в них были сломаны сливные пробки и трубы, в связи с чем произошла протечка. Предполагается, что повреждения наносились дрелью.
Согласно данным оргкомитета Олимпиады, повреждения были обнаружены в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Проникнувший в Олимпийскую деревню был посторонним или работавшим там человеком. На данный момент проводится расследование произошедшего, позднее будут просмотрены записи с камер видеонаблюдения.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.