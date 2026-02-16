Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер — в прыжках с трамплина

16 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли шесть комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия. 16 февраля, понедельник

Шорт-трек. 1000 м, женщины

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды).

2. Кортни Саро (Канада).

3. Ким Гил Ли (Южная Корея).

Россиянка Алена Крылова заняла 4-е место в финале B.

Горные лыжи. Слалом, мужчины

1. Лоик Мейар (Швейцария).

2. Фабио Гштрайн (Австрия).

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия).

Россиянин Семен Ефимов не финишировал в первой попытке.

Фристайл. Биг-эйр, женщины

1. Меган Олдем (Канада).

2. Гу Эйлин (Китай).

3. Флора Табанелли (Италия).

Фигурное катание. Пары

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

3. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

Прыжки с трамплина. Суперкоманда

1. Ян Херль — Штефан Эмбахер (Австрия).

2. Павел Вонсек — Кацпер Томасяк (Польша).

3. Йоханн Андре Форфанг — Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия).

Бобслей. Монобоб, женщины

1. Элана Майерс-Тейлор (США).

2. Лаура Нольте (Германия).

3. Кейли Хамфрис (США).