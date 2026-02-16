Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер — в прыжках с трамплина

Олимпийские игры-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия. 16 февраля, понедельник
Шорт-трек. 1000 м, женщины
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды).
2. Кортни Саро (Канада).
3. Ким Гил Ли (Южная Корея).
Россиянка Алена Крылова заняла 4-е место в финале B.
Горные лыжи. Слалом, мужчины
1. Лоик Мейар (Швейцария).
2. Фабио Гштрайн (Австрия).
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия).
Россиянин Семен Ефимов не финишировал в первой попытке.
Фристайл. Биг-эйр, женщины
1. Меган Олдем (Канада).
2. Гу Эйлин (Китай).
3. Флора Табанелли (Италия).
Фигурное катание. Пары
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
3. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
Прыжки с трамплина. Суперкоманда
1. Ян Херль — Штефан Эмбахер (Австрия).
2. Павел Вонсек — Кацпер Томасяк (Польша).
3. Йоханн Андре Форфанг — Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия).
Бобслей. Монобоб, женщины
1. Элана Майерс-Тейлор (США).
2. Лаура Нольте (Германия).
3. Кейли Хамфрис (США).