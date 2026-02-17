Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
«Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уведомила Паралимпийский комитет России о предоставлении двусторонних приглашений на Паралимпийские игры 2026 года шестерым российским спортсменам. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер», — сказал Рожков.
«Ранее ПКР направил список из 16 кандидатов на получение приглашений. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых», — отметил он.
Президент ПКР отметил, что основное распределение квот на участие в Паралимпиаде в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде было завершено 5 мая 2025 года. «Сейчас на свободные места, связанные с неподтверждением участия ряда атлетов, между национальными паралимпийскими комитетами, подавшими дополнительные заявки, распределено относительно небольшое количество квот. После принятия CAS (Спортивным арбитражным судом — прим. ред.) в декабре 2025 года решения о допуске наших спортсменов до соревнований ПКР неоднократно обращался в FIS и IPC (Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда и Международный паралимпийский комитет — прим. ред.) с просьбой выделить дополнительные места для российской сборной команды на Паралимпийские игры», — сказал Рожков.
«Наши спортсмены из‑за дискриминационного отстранения от соревнований не смогли полноценно участвовать в квалификации. К сожалению, наши просьбы не были удовлетворены. Что касается других видов спорта — в биатлоне мы пока еще не допущены к участию в международных соревнованиях и не могли рассчитывать на двусторонние приглашения. В следж‑хоккее и керлинге на колясках таких приглашений нет, мы не были допущены до квалификации», — пояснил собеседник агентства", — добавил собеседник агентства.