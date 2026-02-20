Позже господам Таяни и Абоди в довольно резкой форме ответило посольство РФ в Италии. Оно охарактеризовало слова министров как «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства». «Особое возмущение вызывает то, что в этот раз нападкам подверглись российские и белорусские спортсмены с ограниченными возможностями, которые на протяжении всех последних Олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма и продемонстрировать созидательную силу и неограниченные возможности человеческого духа, — сказано в релизе, опубликованном в канале посольства в Telegram.— В очередной раз мы становимся свидетелями проявления малодушной уступчивости итальянских властей перед все более наглыми требованиями мерзкого режима Зеленского и его “пятой колонны” на Апеннинах, “'двойных стандартов”' и грубого нарушения принципов Олимпийской хартии».