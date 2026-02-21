Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

На счету норвежских спортсменов 18 золотых медалей. Их ближайшим преследователем является команда США, в активе которой 11 наград высшего достоинства. До конца Олимпиады американские спортсмены максимум могут завоевать еще 6 золотых медалей, поэтому они потеряли математические шансы догнать лидера.