Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

На счету норвежских спортсменов 18 золотых медалей.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в Италии.

На счету норвежских спортсменов 18 золотых медалей. Их ближайшим преследователем является команда США, в активе которой 11 наград высшего достоинства. До конца Олимпиады американские спортсмены максимум могут завоевать еще 6 золотых медалей, поэтому они потеряли математические шансы догнать лидера.

Сборная Норвегии также лидирует по общему числу завоеванных медалей (40). Следом идут команды США и Италии (по 30).

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.