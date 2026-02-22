Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

В комитете уточнили, что представители страны не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у них не будет знаменосцев в Кортина-д’Ампеццо, а также они отказываются от записи обращений спортсменов, которые планировалось показать на церемонии. При этом чешские атлеты продолжат участие в соревнованиях.