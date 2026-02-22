Ричмонд
Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд

Единственную награду завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

Источник: Imago/TASS

Россия завершила Олимпийские игры 2026 года с одной серебряной медалью.

Единственную награду завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

Из других спортсменов к завоеванию медали наиболее близок был лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — 4-е место.

Фигурист Петр Гуменник оказался в трех очках от призового места, заняв шестую строчку. Фигуристка Аделия Петросян до последнего боролась за медали, но из-за падения при исполнении четверного тулупа заняла шестое место.

В остальных случаях россияне были далеки от медалей.

Источник: РБК

На Олимпиаду-2026 в Италии из-за массовых отстранений поехало рекордно низкое число россиян — 13.

Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде. За всю историю выступления на зимних Играх (с 1956 года) советские и российские спортсмены лишь дважды завоевывали менее пяти золотых наград: по две медали в 2010-м и 2018-м годах.

Также Россия впервые завоевала менее 13 медалей.

Но по проценту медалистов в сборной эта Олимпиада не стала самой худшей. Антирекорд по-прежнему удерживает Ванкувер-2010 — 7,3% (13 медалистов из 179 возможных) против 7,7.

Сборная России во второй раз подряд едет на Олимпиаду в сильно усеченном составе и без флага. В обоих случаях санкции были наложены из-за конфликта на Украине.

На летних Играх-2024 в Париже на 15 спортсменов пришлось одно серебро. А последнее золото Олимпиады россияне завоевали 19 февраля 2022 года, когда лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт.

Источник: РБК
