Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд

Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде. За всю историю выступления на зимних Играх (с 1956 года) советские и российские спортсмены лишь дважды завоевывали менее пяти золотых наград: по две медали в 2010-м и 2018-м годах.