Итоги выступления сборной Казахстана на Олимпиаде-2026 озвучили в Минспорта

Казахстанские спортсмены продемонстрировали серию конкурентоспособных результатов мирового уровня. В фигурном катании 19-летняя Софья Самоделкина в дебютном выступлении заняла 10-е место, установив личный рекорд по сумме баллов — 207,46, что стало лучшим результатом в истории женского фигурного катания Казахстана на Олимпийских играх. В конькобежном спорте Надежда Морозова заняла 6-е место на дистанции 3000 метров и 10-е место на дистанции 5000 метров — это лучший результат казахстанских конькобежцев на Олимпиадах с 1998 года. Елизавета Голубева показала 7-й результат на дистанции 1500 метров и вошла в десятку сильнейших на дистанции 3000 метров, а женская командная сборная страны вошла в восьмёрку лучших команд Олимпиады. Также в соревнованиях по конькобежному спорту Евгений Кошкин занял 9-е место на дистанции 500 метров, а во фристайл-акробатике (микст) в командных соревнованиях наши соотечественники стали седьмыми.