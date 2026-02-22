Итоги выступления сборной Казахстана на Олимпиаде-2026 озвучили в Минспорта

В ведомстве напомнили, что зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В крупнейшем старте четырехлетия приняли участие 2917 спортсменов из 94 стран мира, которые разыграли 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Национальную сборную Казахстана представили 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин) в 10 видах спорта: фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл-акробатика, фристайл-могул, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон и лыжное двоеборье. Казахстанские атлеты участвовали в розыгрыше 49 комплектов медалей.
Состав национальной команды отличился широкой географией представительства и стал рекордным за последние четыре олимпийских цикла: спортсмены прибыли из 11 регионов страны — городов Алматы, Астана и Шымкент, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай. Для сравнения, на зимних Играх 2022 года были представлены 10 регионов, в 2018 году — 9, а в 2014 году — 10.
Главным результатом Олимпиады стала золотая медаль Михаила Шайдорова в мужском одиночном фигурном катании, завоёванная 13 февраля. Эта победа стала первой золотой наградой Казахстана на зимних Олимпийских играх за 32 года и первой в истории страны в фигурном катании. Ранее единственной олимпийской медалью Казахстана в этом виде спорта оставалась бронза Дениса Тена на Играх 2014 года, тогда как на Олимпиаде-2022 представители страны в данной дисциплине не участвовали. До нынешнего успеха последняя победа Казахстана на зимних Играх датировалась 1994 годом, когда олимпийским чемпионом стал лыжник Владимир Смирнов.
Сборная Казахстана заняла 19-е место среди 94 стран, опередив ряд государств, традиционно сильных в зимних видах спорта таких как Финляндия и Бельгия. Последний раз в 20-ке лучших был в 1994 году.
Казахстанские спортсмены продемонстрировали серию конкурентоспособных результатов мирового уровня. В фигурном катании 19-летняя Софья Самоделкина в дебютном выступлении заняла 10-е место, установив личный рекорд по сумме баллов — 207,46, что стало лучшим результатом в истории женского фигурного катания Казахстана на Олимпийских играх. В конькобежном спорте Надежда Морозова заняла 6-е место на дистанции 3000 метров и 10-е место на дистанции 5000 метров — это лучший результат казахстанских конькобежцев на Олимпиадах с 1998 года. Елизавета Голубева показала 7-й результат на дистанции 1500 метров и вошла в десятку сильнейших на дистанции 3000 метров, а женская командная сборная страны вошла в восьмёрку лучших команд Олимпиады. Также в соревнованиях по конькобежному спорту Евгений Кошкин занял 9-е место на дистанции 500 метров, а во фристайл-акробатике (микст) в командных соревнованиях наши соотечественники стали седьмыми.
Значительного прогресса достигли и представители других дисциплин. В прыжках на лыжах с трамплина 19-летний Илья Мизерных занял 8-е место в соревнованиях на большом трамплине, что стало лучшим результатом казахстанских спортсменов в истории олимпийских выступлений в этом виде спорта. В шорт-треке Денис Никиша занял 7-е место на дистанции 500 метров, улучшив свой показатель предыдущей Олимпиады. В фристайл-могуле сразу два казахстанца вошли в десятку сильнейших: Анастасия Городко стала восьмой, а Павел Колмаков занял девятое место, существенно улучшив результаты Игр 2022 года.
В целом выступление национальной сборной Республики Казахстан на XXV зимних Олимпийских играх характеризуется устойчивой положительной динамикой, расширением конкурентоспособности на международной арене и формированием новой генерации спортсменов высокого уровня. Достигнутые результаты подтверждают эффективность системной государственной политики по развитию зимних видов спорта, укрепление региональной спортивной инфраструктуры и последовательную подготовку национальных команд к крупнейшим международным стартам.