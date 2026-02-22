Рекорд за рекордом. Норвежцы в 11-й раз одержали победу на зимней Олимпиаде

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо запомнится болельщикам не только триумфальным доминированием сборной Норвегии и фактическим отсутствием их многолетних конкурентов из России. Покорила сердца миллионов зрителей по всему миру итальянка Арианна Фонтана, которая свою первую олимпийскую медаль в шорт-треке завоевала еще 20 лет назад на Играх, также проходивших в Италии (в Турине-2006). Финишировавшая в воскресенье Олимпиада стала для 35-летней Фонтаны шестой в ее блистательной карьере, подходящей к концу. На всех этих Играх она завоевывала медали, не стал исключением и Милан-2026, где она пополнила свой багаж одной золотой и двумя серебряными наградами.