Рекорд за рекордом. Норвежцы в 11-й раз одержали победу на зимней Олимпиаде

Норвежцы в Италии установили рекорд Игр как по числу завоеванных золотых медалей, так и по общему количеству наград. В активе команды Норвегии 41 награда, из которых 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. В Италии они превысили свое достижение четырехлетней давности по количеству золотых наград (16) и по сумме медалей всех достоинств, на Играх-2018 в Южной Корее скандинавы завоевали 39 наград.
Ранее команда Норвегии побеждала в неофициальном медальном зачете в 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 и 2022 годах. На восьми Играх первенствовала сборная СССР/России (1956, 1960, 1964, 1972, 1976, 1980, 1988, 1994), на четырех — ГДР/Германии (1984, 1992, 1998, 2006), по разу — США (1932) и Канады (2010). Максимальный результат был достигнут норвежцами и американцами на Олимпиадах 1928 и 1932 годов соответственно, когда из 14 разыгрываемых на Играх золотых наград победители завоевали по шесть (коэффициент — 0,43). На Олимпиаде-2026 команда Норвегии победила с коэффициентом 0,15 (18 из 116 золотых наград).
Второе место на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо заняла сборная США (12−12−9), четырьмя годами ранее в Китае американцы были третьими (9−9−7), пропустив вперед немцев, которые на Олимпиаде-2026 финишировали пятыми. Третье место на Играх в Италии заняла команда Нидерландов (10−7−3), которая в Пекине-2022 была шестой.
Самого большого прогресса по сравнению с Играми четырехлетней давности сумела достигнуть сборная Италии, которая в Пекине была 13-й (2−7−8), а в родных стенах финишировала на пятом месте (10−6−14). Китайцы, хозяева прошлых зимних Игр, напротив, сделали значительный шаг назад, с четвертого места (9−4−2) они откатились на 12-е (5−4−6).
Россияне на Олимпиаде-2026 были как никогда немногочисленными. Право выступить в Италии получили всего 13 человек, причем в ряде видов спорта на Игры из-за сложности получения нейтрального статуса приехали не самые сильные спортсмены. В этих условиях одна серебряная медаль, завоеванная ски-альпинистом Никитой Филипповым, может считаться приемлемым результатом.
Клебо и другие
Главным героем Олимпиады-2026 стал также представитель Норвегии. Лыжник Йоханнес Клебо сумел выиграть шесть золотых наград из шести возможных, что, по мнению подавляющего большинства экспертов, является выдающимся достижением. Спортсмену не было равных в скиатлоне, гонке с раздельным стартом, личном и командном спринте, в марафоне на 50 км, а также он первенствовал в составе своей команды в мужской эстафете. Клебо является самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад, в его активе теперь 11 золотых наград. По восемь медалей высшего достоинства имеют в своем активе давно завершившие карьеру соотечественники норвежца: биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, лыжники Бьорн Дели и Марит Бьерген.
По три золотые награды завоевали на Играх-2026 французские биатлонисты Кентан Фийон-Майе и Жюлия Симон, швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, двоеборец из Норвегии Йенс Лурос Офтебру, а также нидерландский шорт-трекист Йенс ван’т Ваут.
По две медали высшего достоинства достались 15 спортсменам, из которых четверо представляли Германию, по два человека — Италию, Норвегию и США, по одному — Швецию, Словению, Великобританию, Нидерланды и Южную Корею. Всего на Играх-2026 завоевали медали спортсмены из 30 стран.
Победы и разочарования
Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо запомнится болельщикам не только триумфальным доминированием сборной Норвегии и фактическим отсутствием их многолетних конкурентов из России. Покорила сердца миллионов зрителей по всему миру итальянка Арианна Фонтана, которая свою первую олимпийскую медаль в шорт-треке завоевала еще 20 лет назад на Играх, также проходивших в Италии (в Турине-2006). Финишировавшая в воскресенье Олимпиада стала для 35-летней Фонтаны шестой в ее блистательной карьере, подходящей к концу. На всех этих Играх она завоевывала медали, не стал исключением и Милан-2026, где она пополнила свой багаж одной золотой и двумя серебряными наградами.
Героиней Игр стала и другая представительница Италии конькобежка Франческа Лоллобриджида, которая только на склоне своей карьеры, в 35 лет, сумела стать олимпийской чемпионкой, причем дважды. Сноубордист из Австрии Беньямин Карл стал самым возрастным спортсменом, выигрывавшим золотую медаль на зимних Олимпиадах. В момент триумфа ему было 40 лет, 3 месяца и 23 дня. 17-летняя южнокорейская сноубордистка Чой Га Он стала стала самой юной победительницей Игр-2026. В хафпайпе она получила травму в первой попытке, упала во второй, зато в третьей сумела набрать больше всех баллов и стать недосягаемой для соперниц.
Главной неудачницей Олимпиады-2026 стала 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн, которая в конце 2024 года объявила о решении возновить карьеру спортсменки после пятилетнего перерыва ради участия в Играх. В сезоне-2025/26 она дважды выигрывала этапы Кубка мира в скоростном спуске и являлась одной из главных претенденток на олимпийские медали. Однако за неделю до старта Олимпиады у американки началась черная полоса — 30 января во время скоростного спуска в Кран-Монтане она получила полный разрыв передней крестообразной связки левого колена, после чего заявила, что, несмотря на тяжелую травму, собирается выступить на Олимпийских играх.
8 февраля, выйдя на старт скоростного спуска, Вонн на верхнем участке дистанции задела одни из ворот на трассе и упала, получив сложный перелом большеберцовой кости. Спортсменка была на вертолете срочно эвакуирована в больницу, за прошедшие две недели она уже перенесла пять операций. Несмотря на тяжесть травмы, Вонн не раз заявляла, что ни капли не жалеет о выходе на старт Олимпиады-2026, которая должна была стать последней в ее карьере.
Хоккейная точка
Последние золотые медали Игр-2026 достались мужской сборной США по хоккею, которая в финале в овертайме нанесла поражение команде Канады со счетом 2:1. Примечательно, что такой же результат был зафиксирован ранее в финальном противостоянии хоккеисток США и Канады, где победу также праздновали американки.
Мужские сборные США и Канады до этого дня встречались в олимпийских финалах дважды, и каждый раз победу праздновали канадцы. В 2010 году на Играх в Ванкувере команда Канады выиграла в овертайме со счетом 3:2, в 2002-м в Солт-Лейк-Сити — 5:2.
Альберт Стародубцев