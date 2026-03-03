В НОК Белоруссии обвинили МОК в двойных стандартах

«Двойные стандарты в действии: МОК не сообщил о каких-либо мерах или ограничениях в отношении США и Израиля, подчеркнув принцип нейтралитета. В организации заявили, что спорт должен оставаться “маяком надежды” и объединять мир даже в условиях конфликтов», — говорится в заявлении НОК.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что рассматривает слова МОК как сигнал к скорому снятию санкций.
Узнать больше по теме
