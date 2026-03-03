Ричмонд
В НОК Белоруссии обвинили МОК в двойных стандартах

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир.

Источник: Reuters

«Двойные стандарты в действии: МОК не сообщил о каких-либо мерах или ограничениях в отношении США и Израиля, подчеркнув принцип нейтралитета. В организации заявили, что спорт должен оставаться “маяком надежды” и объединять мир даже в условиях конфликтов», — говорится в заявлении НОК.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что рассматривает слова МОК как сигнал к скорому снятию санкций.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше