Кабаева — о россиянах без флага и гимна на ОИ-2026: «Очень больно. Но ребята — наши герои»

"Это была очень сложная Олимпиада. Не все туда попали, не всех допустили. Это непросто. Не знаю, смогла бы я, как спортсменка, так тренироваться, выходить выступать после такого перерыва [из‑за отстранения]. Я привыкла всегда выступать с гимном и с флагом, мечтала, что сыграет гимн Российской Федерации и поднимется флаг.