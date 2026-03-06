Ричмонд
Кабаева — о россиянах без флага и гимна на ОИ-2026: «Очень больно. Но ребята — наши герои»

Прославленная российская гимнастка Алина Кабаева высказалась об участии отечественных спортсменов в нейтральном статусе на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Соцсети

На ОИ-2026 выступили 13 российских атлетов без флага и гимна, завоевав одну медаль — Никита Филиппов взял серебро в ски-альпинизме.

"Это была очень сложная Олимпиада. Не все туда попали, не всех допустили. Это непросто. Не знаю, смогла бы я, как спортсменка, так тренироваться, выходить выступать после такого перерыва [из‑за отстранения]. Я привыкла всегда выступать с гимном и с флагом, мечтала, что сыграет гимн Российской Федерации и поднимется флаг.

От того, что сейчас происходит, очень больно. Но ребята в таких условиях работают и еще добиваются успехов — они наши герои, спасибо им большое«, — заявила Кабаева в интервью “Матч ТВ”.

