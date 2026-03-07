Флаг России вернули в мировой спорт: главное с открытия Паралимпиады

В том, что церемония открытия Паралимпийских игр пройдет с итальянским лоском, сомнений не было. Организаторы уже продемонстрировали дань традициям с ноткой местной элегантности во время Олимпиады. Но за несколько недель до старта Паралимпиады МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в соревнованиях российских спортсменов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Польши также сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады. Президенту организации Эндрю Парсонсу даже пришлось разослать пресс-релиз национальным делегациям, в котором он попросил не придавать политический окрас отказам от участия в церемонии открытия.