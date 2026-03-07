«Наплевал на Украину». Украинцы возмущены тем, что случилось на открытии Паралимпиады в Италии

В самом материале украинского издания говорится: «Международный паралимпийский комитет (МПК) использовал флаг Украины на церемонии открытия Игр-2026, несмотря на запрет со стороны “сине-желтых”. Представители нашей страны, как и сообщалось, бойкотировали шоу из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. В МПК решили не обращать внимание на требование Национального паралимпийского комитета Украины не использовать флаг страны на церемонии. С сине-желтым стягом на арене в Вероне вышли волонтеры. “НПК Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и НПК Украины бойкотирует церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требует не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026!” — писали в нашем комитете накануне старта Игр».