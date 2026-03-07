Первые казахстанцы выступили на Паралимпиаде-2026

Пара биатлонистов разыграли комплект медалей в спринте сидя. Участники преодолели дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами.
Лучший результат из казахстанцев показал чемпион мира Ербол Хамитов. Он допустил один промах и занял восьмое место, уступив лидеру 51,7 секунды.
Победу одержал украинец Тарас Рад. Серебро и бронзу выиграли китайцы Лю Ментао (+9,3) и Лю Цзысюй (+17,6).
Еще один казахстанец Сергей Усольцев расположился на 18-й позиции (+3:16,9), а Юрий Березин показал 25-й результат (+5:45,4).
Паралимпиада-2026 в Италии продлится до 15 марта включительно.