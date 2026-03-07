Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые казахстанцы выступили на Паралимпиаде-2026

Сборная Казахстана начала выступление на зимней Паралимпиаде 2026 года, которую принимают итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пара биатлонистов разыграли комплект медалей в спринте сидя. Участники преодолели дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Лучший результат из казахстанцев показал чемпион мира Ербол Хамитов. Он допустил один промах и занял восьмое место, уступив лидеру 51,7 секунды.

Победу одержал украинец Тарас Рад. Серебро и бронзу выиграли китайцы Лю Ментао (+9,3) и Лю Цзысюй (+17,6).

Еще один казахстанец Сергей Усольцев расположился на 18-й позиции (+3:16,9), а Юрий Березин показал 25-й результат (+5:45,4).

Паралимпиада-2026 в Италии продлится до 15 марта включительно.