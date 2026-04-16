Глава МОК призвала Европу к политическому нейтралитету спорта

Кирсти Ковентри отметила, что только так спорт сможет по-настоящему раскрыть свой потенциал.

Источник: AP 2024

НИКСОСИЯ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала страны Европейского союза защищать автономию спорта и поддерживать его политический нейтралитет. Об этом она заявила в видеообращении к участникам спортивного форума ЕС.

«Спортсмены напомнили нам, что такое совершенство, дружба и уважение в мире, который иногда забывает об этих ценностях, — приводит комментарий Ковентри пресс-служба МОК. — Они показали нам, каким может быть человечество в его самом лучшем проявлении, вдохновляя поколения по всему миру олимпийским духом. Спортсмены могут вдохновлять нас только в том случае, если могут соревноваться. А это возможно только тогда, когда мы сохраним спорт в нейтральном пространстве, когда политика не будет вмешиваться в ход соревнований. Для всех нас это означает, что мы должны защищать независимость спорта. Чтобы мы могли сказать всем спортсменам, откуда бы они ни были родом: да, вы можете соревноваться свободно, без политического вмешательства».

«Я призываю ЕС и его членов придерживаться принципов, которые вы так часто провозглашали: уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр. Только так спорт сможет по-настоящему раскрыть свой потенциал», — заключила она.

