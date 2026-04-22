Журова связала проверку главы РУСАДА с допуском россиян на турниры

Олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в эфире Радио РБК, что расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой начались из-за постепенного допуска российских федераций на международную арену с национальной символикой.
«Претензии к Веронике Логиновой связаны с тем, что начались допуски федераций, и уже даже в игровых видах спорта, да еще и с флагом и с гимном», — сказала Журова.
Россияне во многих видах спорта выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о решении допустить российских спортсменов на взрослые турниры под национальными флагом и гимном, а также о полном восстановлении членства России в организации.
Журова отметила, что Логинова во времена допингового скандала в Сочи была рядовым сотрудником, который не принимал участие в принятии решений или в заборе проб, так как она была «молодой девушкой» и работала в образовательных программах. «Вряд ли какой-нибудь [Григорий] Родченков (бывший глава московской антидопинговой лаборатории), который, я не знаю, подтвердит сейчас или нет эти обвинения, вряд ли ее бы допустил вообще к процессу работы непосредственно, особенно к принятию решений», — добавила Журова.
Депутат считает, что все эти обвинения «надумки» и «сфабрикованы специально». «Даже допускаю, что это какая-то коалиция, которая работает против нас. И для них очень важно нас опять попытаться вывести в нейтральный статус тех лет, когда мы выступали, но без флага и гимна. И они это могут сделать только через WADA. Других уже рычагов давления на международные федерации у них нет», — добавила она.
По словам Журовой, если WADA создаст комиссию по расследованию, которая будет предметно заниматься этим делом, то «тогда, конечно, будем настаивать, чтобы мы были все-таки стороной. Мы здесь обвиняемые и должны тоже привести аргументы в свою защиту».
Ранее в WADA сообщили, что в декабре открыли расследование в отношении Логиновой. В феврале The New York Times со ссылкой на источники писала, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Играх-2014. Второе расследование как раз открыто на основе данных в СМИ.
Логинова в ответ заявила «РБК Спорт», что для нее «это не новость». Она подчеркнула, что не получала каких-либо обвинений от Всемирного антидопингового агентства и поддерживает с WADA диалог. Также она направила запрос в организацию относительно обвинений в ее адрес.
«Видимо, кого-то не устраивает стабильное и поступательное развитие и РУСАДА, и отечественного спорта. Этим людям (авторам статьи — “РБК Спорт”) бы хотелось новых и новых скандалов, в том числе для маскировки собственных проблем», — добавила Логинова.