Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК

Президент России считает, что руководство МОК нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма.

Источник: РБК Спорт

Президент России Владимир Путин во время награждения российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК), передает «РИА Новости».

«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», — сказал Путин.

По его словам, избирательные санкции в отношении российских атлетов при полном игнорировании других аналогичных вооруженных конфликтов лишь «обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников». Президент России выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет позорное наследие своих предшественников.

Путин отметил, что сейчас российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену. «И делают это весьма достойно», — добавил он.

С июня 2025 года новым президентом МОК является Кирсти Ковентри, которая сменила Томаса Баха.

После начала в 2022 году военной операции на Украине МОК, который расценил ее как нарушение действовавшего в то время олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Большинство организаций последовали этим рекомендациям.

Позднее спортсменов двух стран стали возвращать на турниры, но в большинстве случаев только в нейтральном статусе и не в командных видах. На Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах в нейтральном статусе было допущено ограниченное количество российских и белорусских атлетов. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о решении допустить российских спортсменов на взрослые турниры под национальными флагом и гимном, а также о полном восстановлении членства России в организации.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше