Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК

Президент России Владимир Путин во время награждения российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК), передает «РИА Новости».
«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», — сказал Путин.
По его словам, избирательные санкции в отношении российских атлетов при полном игнорировании других аналогичных вооруженных конфликтов лишь «обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников». Президент России выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет позорное наследие своих предшественников.
Путин отметил, что сейчас российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену. «И делают это весьма достойно», — добавил он.
С июня 2025 года новым президентом МОК является Кирсти Ковентри, которая сменила Томаса Баха.
После начала в 2022 году военной операции на Украине МОК, который расценил ее как нарушение действовавшего в то время олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Большинство организаций последовали этим рекомендациям.
Позднее спортсменов двух стран стали возвращать на турниры, но в большинстве случаев только в нейтральном статусе и не в командных видах. На Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах в нейтральном статусе было допущено ограниченное количество российских и белорусских атлетов. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о решении допустить российских спортсменов на взрослые турниры под национальными флагом и гимном, а также о полном восстановлении членства России в организации.