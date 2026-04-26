Болельщикам на трибунах запретили пропаганду против традиционных ценностей

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Баннеры болельщиков на российских стадионах не должны будут содержать каких-либо надписей и изображений, противоречащих традиционным ценностям. Это следует из утвержденных правительством изменений в правила поведения зрителей на соревнованиях, с документом ознакомился ТАСС.
«Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям: отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809», — говорится в одном из пунктов документа.
Еще одно новшество — если в прежней редакции правил говорилось о том, что флаги и баннеры не должны оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнования, то теперь этот список расширен: запрещаются изображения и надписи, «имеющие потенциальную возможность оскорбления» физических лиц и «деловой репутации юридических лиц». Расширен также в целом запрет на унижение болельщиками достоинства человека или группы лиц — помимо признаков пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии добавлена также «принадлежность к какой-либо социальной группе».
Флаги и баннеры не должны также в целом пропагандировать насилие, агрессию и тому подобное. Как и прежде, на них должна отсутствовать нацистская или схожая с ней символика, надписи и изображения политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорбления, ненормативная лексика или непристойности.
Перечень традиционных ценностей
Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, говорится в указе.