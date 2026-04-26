Болельщикам на трибунах запретили пропаганду против традиционных ценностей

Еще одно новшество — если в прежней редакции правил говорилось о том, что флаги и баннеры не должны оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов соревнования, то теперь этот список расширен: запрещаются изображения и надписи, «имеющие потенциальную возможность оскорбления» физических лиц и «деловой репутации юридических лиц». Расширен также в целом запрет на унижение болельщиками достоинства человека или группы лиц — помимо признаков пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии добавлена также «принадлежность к какой-либо социальной группе».