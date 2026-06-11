В возрасте 101 года ушел из жизни один из старейших фехтовальщиков-олимпийцев Юлен Уралов

Уралов — участник Великой Отечественной войны, награжденный медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».
После завершения войны рапирист получил звание мастера спорта СССР, выступал на Олимпийских играх — 1952 в Хельсинки, дважды становился чемпионом Советского Союза.
«Опыт и знания Юлена Исааковича продолжили служить спорту — после завершения карьеры он работал тренером и судьей международной категории, внося неоценимый вклад в развитие нашего вида спорта. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Юлена Исааковича, а также всем, кому дорого его имя. Светлая память», — говорится в заявлении.