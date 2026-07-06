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Журова: нужно лишить Прибалтику права проводить международные старты

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на перенос чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из Эстонии в Испанию из-за недопуска российских спортсменов.

Источник: Metaratings.ru

Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC) официально перенесла турнир из Таллина в испанскую Гранаду. Причиной послужило решение эстонской стороны отказаться выдать въездные визы и гарантировать безопасность российским и белорусским атлетам.

В интервью «Матч ТВ» Светлана Журова одобрила жесткое решение международной федерации и призвала впредь полностью исключить страны Прибалтики из числа потенциальных организаторов крупных соревнований.

«Прибалтийским странам просто не надо давать проводить международные турниры, потому что они всегда будут себя так вести. Другого невозможно. Нужно сразу не давать им соревнования по всем видам спорта, чтобы подобных инцидентов не случалось», — сказала Журова.

Стоит отметить, что Эстония уже не в первый раз лишается престижных международных соревнований из-за своей политической позиции. В январе Международная федерация фехтования (FIE) лишила Таллин права проведения июньского чемпионата Европы по фехтованию и перенесла его во Францию из-за аналогичного отказа эстонских властей выдать визы российским фехтовальщикам.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) официально допускает атлетов из России и Белоруссии к стартам в индивидуальном нейтральном статусе с 2023 года.