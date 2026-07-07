Дегтярев отреагировал на решение МОК снять ограничения по допуску россиян

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации по поводу допуска россиян является зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех российский атлетов. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Исполнительный комитет МОК 7 июля принял решение временно отменить отстранение ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года, и рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Ранее в рекомендациях был допуск россиян на соревнования только в нейтральном статусе, в декабре 2025-го МОК снял ограничения для юношеских турниров.
«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — написал Дегтярев.
По словам министра, уже более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, а десять федераций допускают всех спортсменов без ограничений. «Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026-го, а также отбор на летние Олимпийские игры в США», — добавил Дегтярев.
Минист отметил, что предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях. «Однако МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должны быть вне политики», — заключил глава ОКР.