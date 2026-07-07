Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев отреагировал на решение МОК снять ограничения по допуску россиян

Исполком МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. По словам главы ОКР, это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех российских атлетов.

Источник: РБК Спорт

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации по поводу допуска россиян является зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех российский атлетов. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Исполнительный комитет МОК 7 июля принял решение временно отменить отстранение ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года, и рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Ранее в рекомендациях был допуск россиян на соревнования только в нейтральном статусе, в декабре 2025-го МОК снял ограничения для юношеских турниров.

«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — написал Дегтярев.

По словам министра, уже более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, а десять федераций допускают всех спортсменов без ограничений. «Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026-го, а также отбор на летние Олимпийские игры в США», — добавил Дегтярев.

Минист отметил, что предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях. «Однако МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должны быть вне политики», — заключил глава ОКР.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше