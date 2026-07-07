Дегтярев отреагировал на решение МОК снять ограничения по допуску россиян

По словам министра, уже более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, а десять федераций допускают всех спортсменов без ограничений. «Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026-го, а также отбор на летние Олимпийские игры в США», — добавил Дегтярев.