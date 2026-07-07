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МОК не вернул России флаг и гимн автоматом после отмены санкций — решение будут принимать федерации и организаторы

МОК во вторник объявил о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и отмене всех санкций против российских спортсменов.

Источник: Shutterstock

Несмотря на это, россияне не смогут по умолчанию выступать с национальным флагом и гимном. Это решение МОК оставил за странами-организаторами международных соревнований.

«Решение о проведении спортивных мероприятий и соревнований в России, приглашении российских государственных или иных должностных лиц на соревнования, а также о разрешении демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов принимается на усмотрение каждой международной федерации и организаторов турниров. В связи с этим МОК не будет организовывать мероприятия МОК в России и не будет приглашать российских государственных или иных должностных лиц на свои мероприятия. МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх в соответствующее время», — говорится в заявлении МОК.

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