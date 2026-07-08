Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий прокомментировал снятие санкций МОК с россиян

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Снятие санкций МОК с российских спортсменов — торжество здравого смысла, а решение о временном восстановлении членства ОКР наконец выдержано в конструктивном русле, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Источник: РИА "Новости"

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

«Снятие санкций МОК с российских спортсменов — торжество здравого смысла. Решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России, несмотря на оговорки, наконец выдержано в конструктивном русле», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что спорт должен оставаться вне политики, а сами спортсмены не могут быть заложниками агрессивных фобий западных элит.

«Ждем также решений по возвращению права наших атлетам выступать под флагом и стоять на пьедестале под звуки гимна РФ. Нюансы остаются. Но в глобальном плане, это, конечно, прорыв российской спортивной дипломатии», — добавил политик.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше