Слуцкий прокомментировал снятие санкций МОК с россиян

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«Снятие санкций МОК с российских спортсменов — торжество здравого смысла. Решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России, несмотря на оговорки, наконец выдержано в конструктивном русле», — сказал Слуцкий.
Он отметил, что спорт должен оставаться вне политики, а сами спортсмены не могут быть заложниками агрессивных фобий западных элит.
«Ждем также решений по возвращению права наших атлетам выступать под флагом и стоять на пьедестале под звуки гимна РФ. Нюансы остаются. Но в глобальном плане, это, конечно, прорыв российской спортивной дипломатии», — добавил политик.