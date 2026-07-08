«МОК признал ошибки». Как в России отреагировали на снятие санкций с ОКР

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Как говорится в заявлении организации, решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК.
Отмечается, что ОКР «больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета (НОК) Украины».
Также МОК рекомендовал не применять в отношении российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях. В заявлении организации подчеркивается, что они «должны быть частью национальной антидопинговой программы, которая делегирована Международному агентству допинг-тестирования (ITA), а также пройти несколько проверок до своего возвращения». Ответственность за сроки такого тестирования возложена на международные федерации.
При этом МОК не будет организовывать мероприятия в России и приглашать на них представителей российского правительства или государственных органов власти. Решение о демонстрации российского флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпийских играх «будет принято в соответствующее время».
Как в России отреагировали на решение МОК
Михаил Дегтярев, министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР)
«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — написал Дегтярев.
По словам министра, уже более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, а десять федераций допускают всех спортсменов без ограничений. «Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026-го, а также отбор на летние Олимпийские игры в США», — добавил Дегтярев.
Министр отметил, что предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях. «Однако МОК дает четкий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики», — заключил глава ОКР.
Шамиль Тарпищев, член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса России (ФТР)
«Сейчас начнется самая сложная работа — взаимодействие с международными спортивными федерациями. К сожалению, за последние четыре-пять лет мы практически утратили свое представительство в международных федерациях. Был период, когда наши представители возглавляли сразу шесть международных федераций. За это сейчас надо бороться. Это не так просто, поскольку речь идет о выборных должностях — это три-пять лет работы. Поэтому пока мы во многом зависим от руководителей международных федераций. Именно поэтому какое-то время ситуация будет складываться по-разному: где-то нас будут допускать, где-то разрешат выступать с национальной символикой, а где-то — нет. Ситуация разная», — сказал Тарпищев «РБК Спорт».
Тарпищев отметил, что временное восстановление россиян является результатом положительной работы ОКР. «Это прогрессивное и правильное решение — восстановить права Олимпийского комитета России, потому что были сняты все негативные вещи. Все полностью соответствует Олимпийской хартии. Это прежде всего результат хорошей работы Олимпийского комитета России», — сказал Тарпищев.
По мнению Тарпищева, «ситуация должна сработать в нашу сторону». «Мы просто должны быть аккуратны, соблюдать Олимпийскую хартию и отстаивать свои права. Пройдет время — это восстановление будет не временным, а полным. Нельзя делать ошибок, связанных именно с основными требованиями Международного олимпийского комитета», — заявил он.
Тарпищев добавил, что в Олимпийской хартии и в деятельности МОК «усиливается роль значения спортсменов и национальных олимпийских комитетов». «Это не что-то сверхъестественное, а абсолютно правильный подход, поскольку МОК должен отстаивать собственные позиции. На принятое решение могла повлиять и общая обстановка, связанная с позиционированием МОК в мировом олимпийском сообществе», — заключил он.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!» — написала Захарова в своем Телеграм-канале.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам
Журова в эфире телеканала РБК заявила, что решение МОК об отмене ограничений для российских спортсменов не гарантирует полноценного допуска на Олимпийские игры. Она отметила, что теперь многое зависит от международных федераций и российских спортивных организаций, которые будут работать со своими видами спорта.
Журова пояснила, что федерации обязаны допускать россиян только на соревнования, являющиеся отбором на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и зимние Игры 2030 года. На другие турниры они могут не допускать наших спортсменов, даже в нейтральном статусе.
«Вот на чемпионат мира по футболу мы можем не попасть, потому что он не является отборочным соревнованием на Олимпиаду. А вот турниры, специально организованные для отбора на Олимпиаду, скорее всего, у нас должны быть», — отметила она.
Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (IBA)
«У МОК не было другого выбора, как снять ограничения и признать свои ошибки. Новое руководство успешно меняет прежних руководителей и избавляется от старых и ошибочных решений. Международные ассоциации должны защищать спортсменов, и на пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Российские спортсмены должны полностью вернуться на мировую арену: под своим флагом, под своим гимном, за свою страну», — заявил Кремлев «РБК Спорт».
Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)
«Это яркий посыл к тому, что МОК идет к самостоятельности и независимости. Конечно, в современном мире говорить о полной независимости сложно, но тем не менее, это серьезный шаг.. Новое руководство МОК понимает, что верный путь — это путь исполнения Олимпийской хартии, путь независимости. Только так можно говорить о будущем Олимпийского движения. Для спортсменов это будет дополнительным стимулом, так как они будут представлять государственную атрибутику», — цитирует Мамиашвили Metaratings.
Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола (РФБ)
«Новость, несомненно, позитивная. У меня по поводу этого сдержанный оптимизм, хоть и новость со знаком плюс. Вижу огромное количество проблем, которые могут быть дальше. Визовые вопросы, логистика, передвижения выйдут на первый план.. Повторюсь, по решению МОК пока оптимизм сдержанный. Пока мы не в полной мере вернулись на мировую арену, процесс нельзя считать законченным. Предстоит еще долгий путь, но МОК сделал большой шаг вперед в плане возвращения российских спортсменов», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».
Дмитрий Свищев, глава Ассоциации лыжных видов спорта России и депутат Госдумы
«Лучшая новость за 100 лет в спортивном мире! Только приветствуем и поддерживаем. Теперь надо внимательно смотреть, как отреагируют международные федерации, которые или не допустили, или допустили с ограничениями наших спортсменов. Думаю, препоны сняты, теперь нужны желания и возможности именно международных федераций. Нужно восстанавливаться и добиваться результатов. Прекрасная работа проведена ОКР, международным отделом, российскими и международными юристами. Переговорный процесс, который не останавливался ни на минуту, дал результат. А мы будет связываться с нашей международной федерацией, вести с ними консультацию», — цитирует Свищева «Чемпионат».
Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и хореограф
«Это очень важная история, в последнее время идут прекрасные новости. Сейчас очень важно, что мы в олимпийской семье. За этим стоит большая работа Михаила Дегтярева и его команды. Это дает свои плоды. Наверняка найдутся те страны, которые не будут пускать нас. Был показательный пример с Эстонией, но спорт честнее всего остального», — заявил Авербух Metaratings.ru.
Альвина Цаканян