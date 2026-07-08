«МОК признал ошибки». Как в России отреагировали на снятие санкций с ОКР

«Сейчас начнется самая сложная работа — взаимодействие с международными спортивными федерациями. К сожалению, за последние четыре-пять лет мы практически утратили свое представительство в международных федерациях. Был период, когда наши представители возглавляли сразу шесть международных федераций. За это сейчас надо бороться. Это не так просто, поскольку речь идет о выборных должностях — это три-пять лет работы. Поэтому пока мы во многом зависим от руководителей международных федераций. Именно поэтому какое-то время ситуация будет складываться по-разному: где-то нас будут допускать, где-то разрешат выступать с национальной символикой, а где-то — нет. Ситуация разная», — сказал Тарпищев «РБК Спорт».