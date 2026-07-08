НОК Украины раскритиковал МОК за снятие санкций с России: «Считаем это решение преждевременным и необоснованным»

Во вторник, 7 июля, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил все свои рекомендации международным федерациям по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях. Тем не менее МОК оставил право за международными федерациями принимать решение о допуске россиян на турниры.
"НОК Украины выражает категорическое несогласие с решением Исполкома МОК. Считаем его преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными.
При таких обстоятельствах любые решения, фактически открывающие путь к полноценному возвращению России в международное олимпийское движение, противоречат не только принципам справедливости, но и фундаментальным ценностям Олимпизма, основанным на уважении человеческого достоинства, мира и международного права.
Особую обеспокоенность вызывает то, что основанием для временного возобновления деятельности ОКР стало только заявление российской стороны о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины. В то же время НОК Украины неоднократно информировал и предоставлял МОК и международным спортивным федерациям доказательства того, что ОКР и подконтрольные ему спортивные структуры продолжают осуществлять деятельность, которая нарушает территориальную юрисдикцию Национального олимпийского комитета.
Именно за грубое нарушение территориальной целостности НОК Украины Исполком МОК в октябре 2023 принял решение об отстранении ОКР. По убеждению НОК Украины, отсутствуют достаточные правовые и фактические основания считать, что причины, ставшие основанием для такого решения, были полностью устранены.
В течение мая-июня 2026 года НОК Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и национальными спортивными федерациями направил в международные федерации 30 официальных обращений. Украинская сторона призвала международные федерации не пересматривать действующие ограничения. Украинская сторона также отметила необходимость учета системных нарушений антидопинговых правил в российском спорте и соответствующих выводов Всемирного антидопингового агентства (WADA), продолжающих подрывать доверие к российской спортивной системе.
НОК Украины убежден, что восстановление прав ОКР и отмена рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов создают опасный прецедент, который может быть воспринят как сигнал о нормализации отношений с Россией, несмотря на продолжающуюся СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ).
НОК Украины призывает МОК пересмотреть принятое решение и продолжить последовательно соблюдать собственные принципы и решения, основанные на уважении территориальной целостности Национальных олимпийских комитетов, требований Олимпийской хартии и фундаментальных ценностей Олимпийского движения.
Также обращаемся в международные спортивные федерации с призывом проявить ответственность и принципиальность при принятии собственных решений по участию российских спортсменов и команд в международных соревнованиях, исходя не только из формальных юридических процедур, но и из объективной оценки реальных обстоятельств, которые остаются неизменными.
НОК Украины и в дальнейшем будет последовательно отстаивать интересы украинских спортсменов, защищать принципы Олимпийской хартии и прилагать все усилия для недопущения политической легитимизации России через международный спорт", — говорится в заявлении.