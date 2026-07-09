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Министр культуры Британии возмутилась снятием МОК санкций с россиян

ЛОНДОН, 8 июл — РИА Новости. Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов.

Источник: РИА Новости Спорт

Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.

«Я крайне возмущена решением МОК. Правительство (Британии — ред.) неизменно заявляло, что российское государство не должно быть представлено в международном спорте… Мы по-прежнему солидарны с Украиной», — заявила министр, которую цитирует газета Independent.

Она также бездоказательно обвинила РФ в пренебрежении антидопинговыми правилами.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что восстановление членства Олимпийского комитета РФ в МОК — это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным.

В свою очередь, глава Олимпийского комитета и министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости, что это решение ускорит процесс возвращения российских атлетов на международную арену.

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