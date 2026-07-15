Неестественный отбор: какие российские сборные еще могут попасть на Олимпиаду-2028

В хоккее на траве, бейсболе и софтболе с допуском проблем, скорее всего, не будет. Другой вопрос, что до санкций наши команды не проходили в высшие дивизионы чемпионатов Европы. Так что их шансы на олимпийский отбор в любом случае невысоки. Не говоря уже про экзотичные для России флаг-футбол и лякросс. В регби-7 мы точно не сыграем в квалификационной Мировой серии HSBC SVNS-2027. По поводу участия в ЧЕ-2027 также есть большие сомнения. Если нас и вернут, то вряд ли сразу в элитный дивизион. Таким образом, шансов на олимпийский отбор точно не будет. А жаль, потому что до бана у нас была конкурентоспособная женская сборная, дошедшая до четвертьфинала ОИ-2020.