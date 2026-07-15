Неестественный отбор: какие российские сборные еще могут попасть на Олимпиаду-2028

После очередного смягчения санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) начался процесс возвращения российских сборных в командных видах спорта. Пока что допуск взрослых сборных здесь случился только в волейболе и водном поло, но очевидно, что со временем чиновники из международных федераций должны как-то отреагировать на рекомендации Лозанны. Тем более что они сделаны с прицелом на Олимпиаду-2028 и под лозунгом реализации права российских атлетов на участие в квалификации к Играм в Лос-Анджелесе. Правда здесь есть нюанс — олимпийский отборочный цикл для сборных команд как правило очень долгий. И включиться в него «с нуля» за два года до ОИ очень непросто. «Известия» попытались разобраться, в каких видах спорта поезд уже ушел, а в каких еще есть надежда на благосклонность федераций.
Неплохие шансы в волейболе и водном поло
Пара слов об истории вопроса и текущей ситуации. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить россиян без флага в индивидуальных видах спорта, но сохранил для командных дисциплин бан, введенный после начала СВО. Подобная избирательность объяснялась якобы существующими «проблемами с безопасностью». Но на самом деле наши «командники» стали жертвой половинчатой стратегии Лозанны. Именно поэтому, прежде чем снять ограничения со взрослых россиян, МОК в декабре 2025-го сделал это в отношении юниоров.
Важный момент: все решения Лозанны в отношении российского спорта носят рекомендательный характер, и в отдельных федерациях могут игнорироваться на протяжении долгого времени. В случае с юниорами к призыву отменить санкции в командных видах спорта за полгода прислушались в волейболе, керлинге, хоккее на траве, бейсболе и софтболе. Частичный допуск детей (на отдельные турниры) случился в гандболе, баскетболе и футболе. Полный запрет продолжает действовать в следующих командных видах спорта, входящих в программу ОИ: хоккей с шайбой, регби-7, лякросс и флаг-футбол. В апреле 2026 года, еще до соответствующего решения МОК, мы получили допуск со своим флагом во взрослом водном поло. А в июле это решение поддержали в волейболе.
Международная федерация волейбола объявила, что восстановит замороженный в 2022 году рейтинг россиян, что сильно облегчит нам процесс олимпийского отбора. Правда, в его первом этапе — мужском и женском чемпионатах Европы в августе-сентябре 2026 года — мы точно не участвуем. Но есть отличный шанс отобраться на Кубок мира — 2027, где будут разыграны по три путевки на ОИ. Правда, мужская часть этого турнира состоится в Польше, что гарантирует визовые проблемы. Однако в Лос-Анджелесе-2028 будут еще три места чисто по рейтингу, так что вероятность нашей поездки на Игры в классическом волейболе высока.
У «пляжников» 17 из 24 путевок распределят по рейтингу или в олимпийской квалификационной серии в 2028 году. Поэтому и здесь всё в наших руках.
Что касается водного поло, то вся борьба за квоты на Игры начнется только в 2027 году. Но женская сборная России сильно облегчит себе жизнь, если
Теоретические расклады
Точно можно сказать, что мы при любом раскладе не поедем в Лос-Анджелес в мужском и женском футболе. В 2027 году нас не будет ни на мужском ЧЕ U21, ни в группе А женской Лиги наций — в турнирах, которые являются обязательными для квалификации европейских сборных. Напомню, что женская сборная России еще ни разу в истории не отбиралась на Олимпиады, а с нашими мужчинами это в последний раз случалось еще во времена СССР — в 1988 году.
Зато в гандболе всё немного оптимистичнее. Мы точно пропустим отборочные женский ЧЕ-2026 и мужской ЧМ-2027, но теоретически можем попасть на женский ЧМ-2027 и мужской ЧЕ-2028. Не говоря уже об олимпийских отборочных турнирах, на которых весной 2028 года будет разыграно по шесть квот. Дело за малым — снять железный занавес для взрослых команд. Международная федерация, которая в период санкций неоднократно выступала в нашу поддержку, пока что действует крайне осторожно, не открыв полный допуск даже юниорам. Плюс точно будут проблемы с европейцами, среди которых сильны позиции недружественных стран — Норвегии, Дании и Германии.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) допускала, что сборные России получат возможность отобраться на ОИ-2028, даже если не успеют выступить в ключевых квалификационных турнирах, куда мы точно не попадаем. Скорее всего, речь о нашем включении в 2028 году в заключительные отборочные соревнования по «классике» (5×5). Что касается баскетбола 3×3, то формат отбора в этой молодой дисциплине позволяет изыскать разные варианты заявки наших сборных в квалификацию Лос-Анджелеса. После победы обеих наших команд 3×3 на турнире Лиги наций в Китае если не шансы, то материал для переговоров заметно увеличился — требуется только принципиальное решение ФИБА.
В хоккее на траве, бейсболе и софтболе с допуском проблем, скорее всего, не будет. Другой вопрос, что до санкций наши команды не проходили в высшие дивизионы чемпионатов Европы. Так что их шансы на олимпийский отбор в любом случае невысоки. Не говоря уже про экзотичные для России флаг-футбол и лякросс. В регби-7 мы точно не сыграем в квалификационной Мировой серии HSBC SVNS-2027. По поводу участия в ЧЕ-2027 также есть большие сомнения. Если нас и вернут, то вряд ли сразу в элитный дивизион. Таким образом, шансов на олимпийский отбор точно не будет. А жаль, потому что до бана у нас была конкурентоспособная женская сборная, дошедшая до четвертьфинала ОИ-2020.
В общем, наше возвращение в командные виды спорта — это замечательно. Но заявление МОК о том, что российским атлетам будет обеспечена возможность отобраться на ОИ-2028, — это пока не более чем благие пожелания. В некоторых видах спорта это практически нереально уже сейчас. Конечно, у организаторов Игр есть возможность выдать нам специальное приглашение. Однако сложно представить, что подобный вариант станет реальностью, особенно в тех федерациях, где делают всё возможное, чтобы отсрочить наше возвращение на мировую арену по политическим причинам.
Олег Шамонаев