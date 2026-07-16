МОК встал на защиту России. Европейские провокаторы получили жесткий ответ

Еще в конце прошлого года в МОК опубликовали рекомендации по допуску российских юниоров к международным соревнованиям. А буквально недавно, а именно 7 июля 2026 года, был восстановлен статус Олимпийского комитета России (ОКР), а также отменены инициативы по ограничению участия россиян в мировых стартах уже среди всех возрастов. Буквально в течении недели после этого к советам МОК прислушались Международные федерации волейбола, гандбола, современного пятиборья, настольного тенниса. И это не говоря о тех, кто снял санкции ранее. Причем во всех случаях речь шла о восстановлении с национальной символикой.