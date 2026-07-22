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Стало известно о подготовке России к Олимпиаде-2028

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Источник: Lenta.Ru

Дегтярев заявил, что в 2026 году стартуют отборы по 22 видам спорта. При этом наиболее сложной он назвал ситуацию в футболе, тогда как по остальным командным дисциплинам подготовка уже ведется. Министр также сообщил, что только на 2026 год выделено для подготовки спортсменов 2,8 миллиарда рублей.

Глава ОКР отметил, что успехи российских спортсменов важны не только с точки зрения результатов, но и для престижа страны и развития спорта. По его мнению, победы мотивируют детей приходить в секции и стремиться к высоким целям.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян.

Олимпийские игры 2028 года примет Лос-Анджелес. Соревнования пройдут с 14 по 30 июля.

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