Стало известно о подготовке России к Олимпиаде-2028

Дегтярев заявил, что в 2026 году стартуют отборы по 22 видам спорта. При этом наиболее сложной он назвал ситуацию в футболе, тогда как по остальным командным дисциплинам подготовка уже ведется. Министр также сообщил, что только на 2026 год выделено для подготовки спортсменов 2,8 миллиарда рублей.