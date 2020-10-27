На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress

Изучайте продавцов

Чтобы покупка принесла вам только положительные эмоции, нужно иметь дело с надежными продавцами. Для этого внимательно оцените некоторые показатели.

Во-первых, число заказов. Обращайте внимание на то, сколько человек заказали у продавца тот или иной товар. Естественно, чем больше, тем лучше. Например, эти магнитные шнурки заказали аж более 17 тысяч раз! Это отличный показатель, такой товар можно смело заказывать.

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Во-вторых, процент положительных отзывов. Тут тоже все просто: чем больше процент, тем большего доверия заслуживает продавец. К примеру, у этого шейного массажера рейтинг положительных отзывов свыше 96%, поэтому можно не сомневаться: такой товар точно будет отличного качества.

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В-третьих, отзывы покупателей. Чем они содержательнее и развернутее, тем правдивее. Сплошные «пять звезд» без каких-либо комментариев или односложные отклики типа «Супер», «Отлично», «Замечательно» должны настораживать. Учитывайте наличие подробных отзывов, в которых покупатель оценивает товар, доставку, описывает свои впечатления от покупки, а также прикрепляет реальные фото. Взять хотя бы этот электротренажер для пресса: на него написано больше 1300 отзывов, причем значительная часть из них сопровождается пользовательскими снимками и подробными отчетами о товаре.

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Пользуйтесь фильтрами

Задавайте оптимальную для себя ценовую категорию и рейтинг товаров, выбирайте страну отправки, бесплатную или платную доставку — словом, делайте все, чтобы максимально конкретизировать критерии вашего заказа.

С помощью поисковых фильтров вы сузите выдачу товаров и тем самым повысите шансы купить качественный товар. Например, благодаря фильтрам можно найти беспроводные наушники с наивысшим рейтингом и числом заказов и с наименьшей ценой.

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Смотрите на календарь

Время заказа не менее важно, чем сам товар, поэтому всегда обращайте внимание на эту тонкость.

Например, в начале февраля в Китае отмечают Новый год. Из-за этого многие компании в стране (логистические и транспортные — не исключение) не работают, и обработка и отправка заказов часто может задерживаться. Поэтому даже самые классные кроссовки, которые обычно доставляют вовремя и даже раньше расчетного срока доставки, могут прийти к вам с большим опозданием.

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Пользуйтесь расширениями для браузера

Установите специальное расширение для вашего браузера (например, такое), которое позволит вам следить за ценой того или иного товара и покажет, как она менялась с течением времени. Благодаря ему вы сможете дождаться нужного момента и купить товар наиболее выгодно.

Следуйте принципу «один заказ — одна посылка»

Не совсем очевидный лайфхак — подумаете вы. Казалось бы, наоборот, удобнее заказать сразу ряд товаров в одной посылке и не ходить несколько раз на почту за каждым товаром.

Однако стоит учитывать, что, если в посылке несколько вещей, то могут возникнуть сложности на таможне и в пути. Если вдруг посылка потеряется, то только полностью. Не очень приятно, согласитесь. Именно поэтому рациональнее придерживаться принципа «один заказ — одна посылка».

Кстати, «Почта России» доставляет мелкие пакеты без трек-номеров с единичными заказами непосредственно в почтовый ящик. Например, в такой пакет могли бы уместиться отличные фитнес-ленты для занятий дома. Сплошные плюсы!

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Задавайте вопросы продавцу

Многие пользователи пишут продавцам только в спорной ситуации, и зря. С продавцом нужно общаться и задавать ему уточняющие вопросы. Спрашивайте, есть ли в наличии товар, соответствующий вашим критериям; просите прислать реальные фотографии товара, предоставить скидку и т. д.

Например, вы покупаете классную спортивную куртку, но не можете определиться с размером. В таком случае можно отправить продавцу ваши параметры и попросить помочь в выборе нужного размера. Добросовестный продавец всегда ответит клиенту и поможет сориентироваться с любым вопросом.

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Помните про «секретные» разделы со скидками

На AliExpress есть специальные разделы, про которые мало кто знает, но которые помогут вам прилично сэкономить.

Так, в разделе «Всё до 5$» собраны различные товары по соответствующей цене. Одежда, электроника, косметика, товары для дома — здесь вы найдете продукцию из самых популярных категорий с бесплатной доставкой от AliExpress.

В разделе «С друзьями дешевле» есть очень выгодная акция «Скидка на двоих». Чтобы ей воспользоваться, для начала нужно зарезервировать товар. После этого вы получите на него специальную ссылку, которой нужно поделиться с другом, чтобы акция подействовала. Если друг закажет товар по ссылке в течение суток, то оба участника «сделки» получат 70-процентную скидку.

А в разделе «Горящие товары» собраны товары с максимальной скидкой. Можно просматривать как все категории сразу, так и каждую по отдельности и найти что-то полезное для себя. Например, женский спортивный костюм можно приобрести со скидкой в 50%.

Пользуйтесь купонами и промокодами

У AliExpress целая система скидок, которая делает шопинг в разы приятнее.

Во-первых, промокоды. Это комбинация символов, которую нужно вписать в специальное поле. Дает скидку только актуальный промокод, поэтому обязательно обращайте внимание на его срок действия. Например, с 28 октября по 30 ноября действует промокод newsmail1111new250 — он дает скидку 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей с доставкой в страны России и СНГ не включая Украину. А промокод newsmail1111all300 дает скидку 300 рублей при заказе от 2400 рублей.

Во-вторых, купоны. Чтобы узнать, какие скидки действительны для вас, нужно зайти в раздел «Мои купоны», который находится в личном кабинете.

Какие виды купонов есть на AliExpress?

Купоны от Ali. Эти обычные купоны разных номиналов можно получить при выполнении заданий в мобильном приложении или при регистрации в системе. Они действуют только на товары определенных категорий. Купоны продавца. Разные бренды предлагают скидочные купоны при заказе на определенную сумму. У каждого продавца и скидка, и сумма заказа отличаются. Действие таких купонов ограничено по времени: срок действия можно узнать в личном кабинете. Спецкупоны. Их можно получить только в мобильном приложении: или играя в мини-игры, или во время акций и распродаж. Спецкупоны дают максимальную выгоду (они суммируются с другими купонами) и автоматически применяются к товарам в корзине.

Имейте в виду: использовать можно только что-то одно.

Несколько промокодов или одновременно промокод и купон применить не получится. Попробуйте поочередно воспользоваться и купоном, и промокодом и выяснить, что для вас выгоднее.

Установите мобильное приложение

Мобильное приложение помогает значительно сэкономить на заказах. Благодаря ему можно приобретать спецкупоны и находить специальные предложения, которых нет на сайте.

Повышайте уровень покупателя

На AliExpress каждый покупатель может получить уникальный бонус. При регистрации пользователю присваивается личный статус, который со временем повышается. Чем больше вещей вы покупаете, тем больше привилегий получаете. Всего в такой рейтинговой системе четыре уровня: серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый.

Обладатель самого низкого — серебряного — уровня получает спецпредложения на определенные товары и поздравления на день рождения.

Дополнительно к привилегиям серебряного уровня «золотому» покупателю полагается два купона номиналом в $1, которые действуют семь дней при покупке товаров от $10.

Обладатели платинового уровня получают скидку в $3 на любой товар и скидку в 2 при покупке товаров на сумму от $10, а также могут быстро решить спор с продавцом. На этом уровне при возврате товара стоимостью до $25 сумма сразу переводится на вашу банковскую карту.

И самый престижный статус — бриллиантовый — дает вам еще два купона по $5 на покупку товаров от $25 и возвращает сумму за товары стоимостью до $100 без открытия спора с продавцом.

Чтобы добраться до высшего уровня, копите баллы. Для этого нужно совершать покупки на сайте, оставлять отзывы, ежедневно заходить в мобильное приложение и участвовать в акциях.

Не забывайте про распродажи

AliExpress всегда устраивает настоящие ценопады по случаю праздников. Во время таких распродаж можно прилично сэкономить.

Распродажи проходят по множеству различных поводов: в «черную пятницу» и «киберпонедельник», к 1 сентября, Новому году, Дню святого Валентина и т. д. А 11 ноября на AliExpress стартует главная распродажа года, на которой можно приобрести товары со скидками до 70%.

28 октября начинается разогрев к распродаже, после которого под каждым из товаров-участников появится новая цена. С этого дня нужно добавлять понравившиеся товары в корзину, как можно чаще участвовать во всех активностях на портале и копить монеты, которые затем можно будет обменять на эксклюзивные купоны со скидками.