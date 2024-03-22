Как играть в морской бой: правила настольной игры на листочке бумаги

Увлекательное «сражение» поможет скрасить ожидание или весело провести время. Расскажем, как правильно играть в морской бой и какие стратегии использовать, чтобы победить.

Правильно расположить корабли и разгадать стратегию соперника — игра не займет много времени, но станет хорошей тренировкой для мозга. В статье подробно разберемся, как играть в морской бой, и поделимся полезными лайфхаками.

Что такое морской бой

Это настольная игра для двух человек, но участников может быть больше. Правила в ней простые, понадобятся лишь бумага и ручка. Участники имитируют морское сражение и по очереди называют координаты на карте противника. Цель — уничтожить корабли друг друга.

История игры

Существует две версии происхождения игры. Первая связана с Петром Кондратьевым, который жил во второй половине XIX века. По легенде, он был уральским бурлаком — рабочим, который тянул корабли против течения реки, — и мечтал о водных сражениях. Побывать в море Кондратьеву так и не удалось, но он придумал увлекательную игру, имитирующую корабельный бой. Она быстро распространилась среди бурлаков по всей стране, а позже стала известна и в мире.

По второй, документально подтвержденной версии, морской бой придумали во время Первой мировой войны. Популяризировал настольную игру американский инженер Милтон Брэдли в 1930-х годах. Тогда его компания начала выпускать специально расчерченные для морского боя блокноты. Позже, в 1960-х годах, появилась версия игры с пластмассовыми досками, игрушечными кораблями и специальными фишками, обозначающими попадания.

Цель игры

Выиграет тот, кто первым уничтожит флот противника.

Что нужно для настольной игры морской бой

Это одна из немногих настольных игр, для которой не нужно покупать инвентарь. Вам понадобятся:

два листочка бумаги в клетку;

две ручки (карандаши тоже подойдут).

Правила игры в морской бой на листочке бумаги

Освоить их просто, ниже описан подробный алгоритм действий во время игры.

Начертить игровое поле

Удобнее всего играть в морской бой на тетрадных листах в клетку. Если их нет под рукой, подойдут и обычные. Каждый игрок рисует квадрат размером 10 на 10 клеток. По левой стороне квадрата нужно пронумеровать ряды клеток от 1 до 10, сверху вниз. Слева направо над верхней гранью — написать буквы от «А» до «К». Это будут названия столбцов. При этом буквы «Ё» и «Й» пропускают, потому что их не очень удобно произносить.

Рядом рисуют еще один такой же квадрат — модель поля противника. В нем игроки будут отмечать ходы: если они попали в корабль противника, то в клетке ставят крестик, если нет — точку.

Разместить корабли

Флот каждого участника состоит из 10 кораблей.

Название корабля Количество клеток

Количество кораблей на поле

Однопалубный (катер)

Одна клетка

Четыре

Двухпалубный (эсминец)

Две клетки

Три

Трехпалубный (крейсер)

Три клетки

Два

Четырехпалубный (линкор)

Четыре клетки

Один



Корабли располагают на поле в любом порядке, их можно размещать у границ квадрата, но есть несколько правил. Клетки-палубы располагают строго по горизонтали или по вертикали, судно не может быть диагональным или изогнутым под прямым углом. Два стоящих рядом корабля не касаются друг друга. Расстояние между соседними судами — не менее одной клетки.

Найти корабли соперника

Перед началом боя участники произвольно определяют, кто делает первый ход. Игрок называет координаты «удара» по флоту — букву сверху и цифру слева, например «Е6» или «А9».

Если он промахнулся, то соперник говорит: «Мимо». Атакующий ставит точку на соответствующей клетке поля противника (на своем листе).

Если игрок попал в однопалубный корабль, то противник говорит: «Убит». Оба участника отмечают «затопленный» корабль крестиком. После этого у атакующего есть возможность сделать второй ход.

Если игрок попал в одну из клеток многопалубного корабля, то соперник говорит: «Ранен». В этом случае нападающий тоже делает следующий ход, чтобы добить судно. Если сделать это не удалось, ход переходит ко второму участнику. Затопленное многопалубное судно оба игрока отмечают крестиками. Игра заканчивается, когда один из участников уничтожит все корабли противника.

Как играть в морской бой, чтобы выиграть

Делимся лайфхаками, которые помогут вам победить в морском сражении.

1. Отмечайте пространство вокруг убитых кораблей

По правилам игры между двумя соседними судами не может быть меньше одной клетки. Поэтому если вы «убили» или «ранили» корабль противника, то отмечайте пространство вокруг него точками. Так сэкономите время и ходы — в этих клетках точно нет других судов.

2. Бейте по диагонали

Стреляйте так, чтобы линии атак пересекали поле по диагонали. Так больше шансов «зацепить» один из кораблей противника.

3. Не ставьте корабли в центр

Этот совет относится к крейсерам и линкору. Их лучше расположить у границ поля или по углам. Если противник «затопит» один из них, вокруг него он отметит меньше точек. Это помешает быстро обнаружить другие корабли. В центре поля лучше располагать однопалубные, потому что противнику будет сложнее их найти.

4. Не используйте одинаковую расстановку

Обычно за первой партией в морской бой следует вторая, а затем и третья. Постарайтесь каждый раз расставлять корабли на поле в разном порядке.

5. Следите за действиями противника

Если вы играете несколько партий подряд, то наблюдайте за действиями оппонента. Как он атакует: начинает с углов или с центра? По-разному ли расставляет корабли? Разгадав его тактику, быстрее одержите победу.

Вопросы и ответы

Отвечаем на распространенные вопросы о морском бое.

Можно ли играть в морской бой втроем?

Да, можно, достаточно просто определить очередность ходов. Обычно втроем играют по кругу. Первый игрок стреляет по кораблям второго, второй пытается уничтожить все суда третьего, а третий — первого.

Сколько длится одна партия в морской бой?

Примерно 5—10 минут, зависит от опыта игроков и сложности стратегии.

Чем отличается игра в морской бой онлайн от игры на листочке?

Вам не понадобятся ручки и бумага, потому что корабли будете расставлять на экране. Играть можно с другом на расстоянии, а можно и просто против компьютера или случайного интернет-пользователя. Еще одно отличие — визуальные и звуковые эффекты. В разных версиях игры суда могут выглядеть не просто как квадратики на клетках, а как трехмерные модели кораблей. Попадание во вражеский крейсер сопровождается соответствующим звуком взрыва.