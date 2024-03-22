Как играть в лото: правила игры для начинающих
Подробные правила игры в лото в домашних условиях. Рассказываем, как играть в настольную игру лото с билетами и бочонками для детей и взрослых, в проекте Спорт Mail.ru.
Подробные правила игры в лото в домашних условиях. Рассказываем, как играть в настольную игру лото с билетами и бочонками для детей и взрослых, в проекте Спорт Mail.ru.
Впервые игра появилась в Италии и быстро стала популярной во всем мире. Расскажем, как правильно играть в лото.
Цель самой известной разновидности игры — как можно быстрее закрыть все числа на карточках. Есть и другие вариации, для них понадобятся символические призы. В статье подготовили подробную инструкцию, как играть в лото, и поделились полезными лайфхаками.
Настольная игра, в которой участвуют от двух до двенадцати человек. Для нее понадобятся деревянные бочонки, карточки и фишки.
В 1530 году в лото впервые сыграли в городе Генуя (Италия). Название происходит от слова lotto — «лотерея». Первоначальный вариант выглядел так: у каждого участника был билет с номером, который складывали в мешок и позже доставали, подсматривать было нельзя. Побеждали пять номеров, которые вытягивали первыми.
Со временем Венецианский сенат запретил игру — ее причислили к азартной, но о лото уже знали во многих странах мира. Сначала оно попало во Францию, в 1569 году — в Англию, еще через 40 лет — в Америку. Здесь изменились и первоначальные правила — появились карточки с номерами. Игрок кричал: «Bean go!» («боб идет»), когда закрывал ряд цифр. Кстати, делали это настоящими бобами. Название игры «Бинго» постепенно стали использовать в Европе и США.
В XVIII веке лото пришло в Россию — сначала в него играли богатые люди. К концу XIX века без забавы уже не обходились ни светские мероприятия, ни семейные посиделки. Умельцы изготавливали резные бочонки, поэтому прижилось название «Русское лото». В конце 1930-х годов про него практически забыли, даже причислили к атрибутам мещанства. В 1970-х годах лото опять стало популярно: в СССР появилась лотерея «Спортлото», которая финансировала развитие спорта.
Победителем становится человек, который в одной из карточек раньше других закроет бочонками все цифры строки. Иногда играют на монетки, безделушки — символические призы, которые ставят на кон.
Рассмотрим самые основные виды игры для людей любого возраста.
|Классическое лото
|Стандартная версия, игрокам понадобятся карточки с числами от 1 до 90 и бочонки
|Тематическое лото
|На карточках можно встретить изображения животных, еды или цветов. Цель — вычеркнуть все цифры, которые соответствуют рисункам
|Детское лото
|Для самых маленьких придумали упрощенную версию. На карточках — меньшее количество чисел и яркие иллюстрации
Основные предметы, которые понадобятся игрокам:
Самые популярные виды — простое лото, короткое и «Три на три».
На старте выбирают «кричащего» — он будет тянуть бочонки и озвучивать числа. В простом лото игроки получают три карточки, в коротком — по одной, в игре «три на три» их можно только купить.
Фишки помещают на клетку с номерами, которые выпали — так происходит в любом виде игры. Важно не забыть предупредить всех словом «квартира», если в первом варианте игрок закрыл одну из строк на своей карточке, во втором и третьем — в любой строке четыре из пяти номеров. Ведущий достает из мешка по одному бочонку.
В простом варианте побеждает тот, у кого закроются все цифры на одной из карточек, в коротком — на любой строке. В «Три на три» партия продолжается, когда игрок закроет верхнюю строчку — в этот момент все удваивают ставки (кроме тех, кто уже поставил фишки на верхних рядах). Закрыв среднюю строчку на карточке, игрок получает выигрыш — третью часть приза, а другие в это время докладывают предметы на кон. Окончательная победа игрока — закрытая нижняя строчка на карточке.
Изюминка игры — «заводилки» — необычные названия чисел на бочонках. Их придумали, вдохновившись веселыми сравнениями и поговорками.
|Число
|Название
|1
|Господин, кол, совсем один
|2
|Пара, лебедь
|3
|Сообразим на троих
|4
|На четыре стороны, стул
|7
|Кочерга, топор
|8
|Матрешка
|11
|Барабанные палочки
|12
|Дюжина
|13
|Чертова дюжина
|18
|В первый раз
|20
|Лебедь в озере
|21
|Очко
|22
|Уточки, гуси-лебеди
|25
|Опять двадцать пять
|33
|Кудри, кучерявый
|44
|Стульчики
|50
|Юбилей, полста
|55
|Перчатки
|60
|Пенсионер
|66
|Валенки
|77
|Дамские ножки, топорики
|80
|Баба
|89
|Дедушкин сосед
|90
|Дед, дедушка
Игрокам нужно знать важные нюансы. О многих мы уже рассказали выше, есть еще несколько рекомендаций.
Ведущий принимает участие в игре, но нужно это делать честно. Тщательно перемешивайте бочонки.
Многие поклонники игры знают, что «кричащий» может называть не цифры, а словесные значения. Поэтому лучше запомнить названия бочонков, которые могут выпасть.
В лото обычно играют на что-то. Деньги имеют символическое значение в этом развлечении, но все же с пустым кошельком лучше не приходить.
Бочонки достают случайно, вероятность того, что номера будут идти последовательно, очень мала. Так вы закроете карточки быстрее.
Отвечаем на популярные вопросы об этой игре.
В детском лото есть поле, а вместо чисел — изображения игрушек, фруктов, животных, транспорта
В среднем 20—30 минут, все зависит от темпа игры.
Да, если игрок получает деньги за победу. В семейном кругу можно играть без приза.
Числа расположены не хаотично, например в первой колонке находятся значения первого десятка, во второй — второго десятка
Автор: Анастасия Жадаева