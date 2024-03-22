Как играть в лото: правила игры для начинающих

Впервые игра появилась в Италии и быстро стала популярной во всем мире. Расскажем, как правильно играть в лото.

Цель самой известной разновидности игры — как можно быстрее закрыть все числа на карточках. Есть и другие вариации, для них понадобятся символические призы. В статье подготовили подробную инструкцию, как играть в лото, и поделились полезными лайфхаками.

Что такое лото

Настольная игра, в которой участвуют от двух до двенадцати человек. Для нее понадобятся деревянные бочонки, карточки и фишки.

История игры

В 1530 году в лото впервые сыграли в городе Генуя (Италия). Название происходит от слова lotto — «лотерея». Первоначальный вариант выглядел так: у каждого участника был билет с номером, который складывали в мешок и позже доставали, подсматривать было нельзя. Побеждали пять номеров, которые вытягивали первыми.

Со временем Венецианский сенат запретил игру — ее причислили к азартной, но о лото уже знали во многих странах мира. Сначала оно попало во Францию, в 1569 году — в Англию, еще через 40 лет — в Америку. Здесь изменились и первоначальные правила — появились карточки с номерами. Игрок кричал: «Bean go!» («боб идет»), когда закрывал ряд цифр. Кстати, делали это настоящими бобами. Название игры «Бинго» постепенно стали использовать в Европе и США.

В XVIII веке лото пришло в Россию — сначала в него играли богатые люди. К концу XIX века без забавы уже не обходились ни светские мероприятия, ни семейные посиделки. Умельцы изготавливали резные бочонки, поэтому прижилось название «Русское лото». В конце 1930-х годов про него практически забыли, даже причислили к атрибутам мещанства. В 1970-х годах лото опять стало популярно: в СССР появилась лотерея «Спортлото», которая финансировала развитие спорта.

Цель игры

Победителем становится человек, который в одной из карточек раньше других закроет бочонками все цифры строки. Иногда играют на монетки, безделушки — символические призы, которые ставят на кон.

Виды лото

Рассмотрим самые основные виды игры для людей любого возраста.

Классическое лото

Стандартная версия, игрокам понадобятся карточки с числами от 1 до 90 и бочонки

Тематическое лото

На карточках можно встретить изображения животных, еды или цветов. Цель — вычеркнуть все цифры, которые соответствуют рисункам

Детское лото

Для самых маленьких придумали упрощенную версию. На карточках — меньшее количество чисел и яркие иллюстрации



Что нужно для игры в лото

Основные предметы, которые понадобятся игрокам:

90 бочонков с нумерацией;

24 карточки с размеченными клетками;

пластиковые или картонные фишки;

непрозрачный мешок.

Правила настольной игры в лото с бочонками

Самые популярные виды — простое лото, короткое и «Три на три».

1. Подготовка к игре

На старте выбирают «кричащего» — он будет тянуть бочонки и озвучивать числа. В простом лото игроки получают три карточки, в коротком — по одной, в игре «три на три» их можно только купить.

2. Ход игры и проверка комбинаций

Фишки помещают на клетку с номерами, которые выпали — так происходит в любом виде игры. Важно не забыть предупредить всех словом «квартира», если в первом варианте игрок закрыл одну из строк на своей карточке, во втором и третьем — в любой строке четыре из пяти номеров. Ведущий достает из мешка по одному бочонку.

3. Конец игры

В простом варианте побеждает тот, у кого закроются все цифры на одной из карточек, в коротком — на любой строке. В «Три на три» партия продолжается, когда игрок закроет верхнюю строчку — в этот момент все удваивают ставки (кроме тех, кто уже поставил фишки на верхних рядах). Закрыв среднюю строчку на карточке, игрок получает выигрыш — третью часть приза, а другие в это время докладывают предметы на кон. Окончательная победа игрока — закрытая нижняя строчка на карточке.

Названия чисел в лото

Изюминка игры — «заводилки» — необычные названия чисел на бочонках. Их придумали, вдохновившись веселыми сравнениями и поговорками.

Число

Название

1

Господин, кол, совсем один

2 Пара, лебедь

3 Сообразим на троих

4 На четыре стороны, стул

7 Кочерга, топор

8 Матрешка

11 Барабанные палочки

12 Дюжина

13 Чертова дюжина

18 В первый раз

20 Лебедь в озере

21 Очко

22 Уточки, гуси-лебеди

25 Опять двадцать пять

33 Кудри, кучерявый

44 Стульчики

50 Юбилей, полста

55 Перчатки

60 Пенсионер 66 Валенки

77 Дамские ножки, топорики

80 Баба

89 Дедушкин сосед

90 Дед, дедушка



Советы для начинающих, как правильно играть в лото

Игрокам нужно знать важные нюансы. О многих мы уже рассказали выше, есть еще несколько рекомендаций.

1. Не подсматривайте в мешок

Ведущий принимает участие в игре, но нужно это делать честно. Тщательно перемешивайте бочонки.

2. Выучите «заводилки»

Многие поклонники игры знают, что «кричащий» может называть не цифры, а словесные значения. Поэтому лучше запомнить названия бочонков, которые могут выпасть.

3. Запаситесь монетами

В лото обычно играют на что-то. Деньги имеют символическое значение в этом развлечении, но все же с пустым кошельком лучше не приходить.

4. Выбирайте карточки, номера которых идут не последовательно

Бочонки достают случайно, вероятность того, что номера будут идти последовательно, очень мала. Так вы закроете карточки быстрее.

Вопросы и ответы

Отвечаем на популярные вопросы об этой игре.

Отличается ли настольная детская игра лото от взрослой?

В детском лото есть поле, а вместо чисел — изображения игрушек, фруктов, животных, транспорта и т. д. Игрокам нужно найти такие же картинки на своих карточках и закрыть их жетонами.

Сколько длится одна партия в лото?

В среднем 20—30 минут, все зависит от темпа игры.

Считается ли лото азартной игрой?

Да, если игрок получает деньги за победу. В семейном кругу можно играть без приза.

Для чего нужны пустые клетки на карточках в лото?

Числа расположены не хаотично, например в первой колонке находятся значения первого десятка, во второй — второго десятка и т. д. Девятую колонку занимают числа от 81 до 90. В каждой строчке располагается по пять чисел, в каждом столбце — не более двух. На всех карточках вы найдете разные цифры, нет ни одного совпадения.