Сорин о сборе лыжников своей группы в Италии: «Поездка за личные средства спортсменов, спонсоров. Нам надо периодически готовиться в европейских условиях»

— Личные средства спортсменов, спонсоров. Обычно сборы финансирует министерство спорта, каждый сбор надо подтвердить, получить разрешение на выезд. А так как сейчас есть рекомендации не проводить сборы в недружественных странах, централизованной подготовки за счет Минспорта в Европе не было. В соревнованиях ребята тоже не участвуют, поэтому и повода ехать в Европу не было.