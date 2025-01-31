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Ишмуратова о сборе Большунова в Италии: «Начальник команды ЦСКА по зимним видам спорта подготовил документы, которые разрешают выезд за рубеж»

Ранее стало известно, что лыжник около трех недель планирует тренироваться по индивидуальному плану в Италии.

Источник: Спортс"

— Все нормально. Спортсмены по вызову федерации командируются за рубеж. В случае с Александром Большуновым начальник команды ЦСКА по зимним видам спорта пишет рапорт, где перечисляются фамилии и имена спортсменов, которые выезжают в определенную страну.

Все это отправляется на согласование первому заместителю министра обороны ‑ начальнику Генерального штаба РФ. Он ставит свою визу, и наши спортсмены едут и тренируются, готовятся к стартам.

— Словом, Большунов успешно прошел согласование?

— Да. Начальник команды по зимним видам спорта Виктор Васильев подготовил соответствующие документы, которые разрешают выезд военнослужащему за рубеж, — сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.