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Александр Тихонов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Всех националистов давно пора вычистить. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил — вот мы и расхлебываем до сих пор»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

Источник: Спортс"

"Могу на это сказать только одно — давно пора всех националистов вычистить. В свое время генерал Судоплатов говорил, что националист и в десятом поколении останется националистом. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил — вот мы и расхлебываем до сих пор. Вина России в этом, некогда было этим заниматься.

Скажется ли это на Овечкине? Да ерунда все это. Кто они такие — нацики какие-то. А про Овечкина скажу, что его мама, двукратная олимпийская чемпионка, подвела его ко мне в 11 лет, а я подписал ему календарь: «Быть тебе великим, Александр». Он великим и стал.

Кстати, он мне спустя годы календарь этот показывал, хранит до сих пор", — заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».

Александр Тихонов: «Овечкину в Совфеде следовало спросить, почему у нас народ нищий. Если хочет в политику, флаг в руки. Но он не знает о реальном состоянии страны, экономики, промышленности».