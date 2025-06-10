Александр Тихонов об Овечкине в списке «Миротворца»: «Всех националистов давно пора вычистить. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил — вот мы и расхлебываем до сих пор»

"Могу на это сказать только одно — давно пора всех националистов вычистить. В свое время генерал Судоплатов говорил, что националист и в десятом поколении останется националистом. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил — вот мы и расхлебываем до сих пор. Вина России в этом, некогда было этим заниматься.