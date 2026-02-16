Эдвардс: «Не буду врать: Вембаньяма задал тон. Он вышел и играл жестко, и мы должны были следовать этому»

Эдвардс был признан самым ценным игроком Матча всех звезд-2026. Французский центровой Вембаньяма («Сан-Антонио») стал самым результативным в составе сборной мира в обоих ее матчах — в игре с «США Полосы» (45:48) он набрал 19 очков, а в матче с командой «США Звезды» (35:37 (ОТ)) — 14 очков (также самый результативный игрок в составе обеих команд).