Эдвардс: «Не буду врать: Вембаньяма задал тон. Он вышел и играл жестко, и мы должны были следовать этому»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды «США Звезды» в Матче всех звезд НБА-2026.
«Мы решили сегодня бороться и вышли победителями. Не буду врать: Виктор Вембаньяма задал тон. Он вышел и играл жестко, и мы должны были следовать этому», — цитирует 24-летнего американца AP.
Эдвардс был признан самым ценным игроком Матча всех звезд-2026. Французский центровой Вембаньяма («Сан-Антонио») стал самым результативным в составе сборной мира в обоих ее матчах — в игре с «США Полосы» (45:48) он набрал 19 очков, а в матче с командой «США Звезды» (35:37 (ОТ)) — 14 очков (также самый результативный игрок в составе обеих команд).