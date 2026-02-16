Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эдвардс: «Не буду врать: Вембаньяма задал тон. Он вышел и играл жестко, и мы должны были следовать этому»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды «США Звезды» в Матче всех звезд НБА-2026.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды «США Звезды» в Матче всех звезд НБА-2026.

«Мы решили сегодня бороться и вышли победителями. Не буду врать: Виктор Вембаньяма задал тон. Он вышел и играл жестко, и мы должны были следовать этому», — цитирует 24-летнего американца AP.

Эдвардс был признан самым ценным игроком Матча всех звезд-2026. Французский центровой Вембаньяма («Сан-Антонио») стал самым результативным в составе сборной мира в обоих ее матчах — в игре с «США Полосы» (45:48) он набрал 19 очков, а в матче с командой «США Звезды» (35:37 (ОТ)) — 14 очков (также самый результативный игрок в составе обеих команд).