Ковач: «Я очень доволен — “Боруссия” показала хороший футбол против “Аталанты”

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Я очень доволен — “Боруссия” показала хороший футбол, забила два мяча и качественно поработала во втором тайме. Мы много трудились над теми элементами, которые сегодня хорошо сработали. Серу Гирасси забил и отдал голевую передачу — именно этого мы от него и ждем. Он отлично взаимодействовал с командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.
Ответная игра пройдет в Италии через неделю, 25 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.
